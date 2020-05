ÖAMTC erweitert Inhalte-Services

Die iPhone- und Android-App wurde um Verkehrs- und Stützpunkt-Infos sowie eine Direktverbindung zur Notruf-Zentrale des Verbandes erweitert. Die Anfang gelauncht auto touring-ePaper-Version für das iPad wurde mittlerweile "rund 7.000mal" abgesetzt.



Die ÖAMTC-Maps des Portals sind Mashups, die Location Based-Informationen also Standorte, Tankstellen, deren Treibstoffpreise, etc. aufweisen und in individuelle Routenplanungen integriert werden. Mit ÖAMTC TV werden selbsproduzierte Videos von, beispielsweise, internationalen Automessen veröffentlicht. Diese sind auch auf YouTube-Channel zu sehen.



Und via Facebook und Twitter findet der Club Freunde, Fans und Follower.