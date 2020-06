ÖAK-Zahlen: Großer Erfolg für den KURIER

In New Orleans wird es bald keine einzige Tageszeitung mehr geben. Die Times-Picayune, die letzte Zeitung, die in der US-Metropole derzeit noch täglich erscheint, wird ab Herbst nur mehr drei Mal pro Woche gedruckt.

Vor dem Hintergrund der Krise, in der sich Tageszeitungen weltweit befinden, ist der Erfolg des KURIER bei der aktuellen Auflagenkontrolle (ÖAK) um so bemerkenswerter: Die verkaufte Auflage (Montag bis Samstag) konnte im ersten Halbjahr 2012 gegenüber dem ersten Halbjahr 2011 um 0,4 Prozent gesteigert werden, wie die aktuellen ÖAK-Zahlen belegen.

Der KURIER ist damit die einzige Tageszeitung mit Verkaufsplus im Wochen­tagsschnitt. Und erneut Österreichs drittgrößte Kaufzeitung: Er verkaufte mehr Exemplare als Der Standard und Die Presse zusammen. Weitere Gewinner der ÖAK: Servus in Stadt und Land, ORF Nachlese und e-media.