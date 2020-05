oe24 erwirbt Love.at-Mehrheit

Die Online-Partnersuche Love.at gehört zur allerersten Web-Plattform-Generation in Österreich. Sie wurde vor 16 Jahre gegründet. Laut ÖWA Basic generierte Love.at im dritten Quartal 2013 im Schnitt 189.910 Visits, die von 54.076 Unique Clients welche wiederum zu 94 Prozent aus Österreich kommen. Darüber hinaus sind zur Online-Partnersuche "bis zu 600.000 Nutzer registriert".



Die Mediengruppe Österreich integriert Love.at in das oe24. at-Netzwerk, um alle aus dieser Integration entstehenden Synergie-Effekte zu nutzen.



Niki Fellner avisiert, dass Love.at in den "kommenden Wochen ein frischerer Look bekommt und die Usability verbessert wird". Weiters wird es zu einer crossmedialen Vernetzung mit der Tageszeitung Österreich und es im Zuge dieser Wechselwirksamkeit beispielsweise zur Veröffentlichtung des "Love.at-Singles des Tages" in der Zeitung kommen. Ähnliches ist mit weiteren Printtiteln der Gruppe, wie etwa Madonna oder Madonna Society geplant.



Fränzl betont, dass diese Beteiligung und die Einbindung in das Netzwerk der Mediengruppe die weiteren Verbreitung und der Reichweiten-Entwicklung von Love.at fördere.