at // Digitalisierung ohne Infrastruktur funktioniert nicht. Zur Vorbereitung der Breitbandigkeit, die notwendig ist, um Menschen eine Fülle an digitalen Services anbieten zu können, müssen Netze modernisiert werden. Martin Fluch skizziert welche Zukunft das Telekom Austria GigaNetz bringen wird. Die Umrüstung auf dieses Glasfasernetz passiert in den kommenden vier Jahren und erfordert ein Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro. atmedia.at