ODA 11 - ORF hält an TVthek-Vermarktung fest

Kein Streit wegen Bannern

Überlegt wird aus diesem Grund das komplette Live-Streaming von ORFeins, ORF 2, ORF 3 und ORF Sport Plus. Prantner relativiert dies jedoch als Denkmodell, das zur Realisierung verschiedene Hürden zu nehmen hat. Weniger Hindernisse sieht er für die Seven-Day-Catch-Up-Zeit der TVthek-Inhalte. Prantner: "Diese Zeit ist zu kurz. Wünschenswert wäre eine Verlängerung dieser Zeit auf 30 Tage."



"Intensiv gearbeitet" wird, wie Prantner erklärt, an der Evaluierung und Ermöglichung von kommerzieller Kommunikation in der TVthek. An dem Plan soll ungeachtet der bereits daran geübten Kritik festgehalten werden. "Es ist nicht einzusehen warum wir wegen ein paar Bannern und Skyscrapern auf TVthek streiten sollen", stellt der ORF Online-Direktor fest. Anstelle von Kontroversen sollten die positiven Effekte auf die Online-Werbung und den Online-Werbemarkt in den Vordergrund gerückt werden. Die Nachfrage aus dem Werbemarkt ist da. Die Reichweite wird gewünscht und verlangt. Prantner: "Langfristig soll sich die TVthek dadurch selbständig refinanzieren."



Prantners Agenda sieht weiters vor, die TVthek auf die TV-Geräte zu bringen. "ConnectedTV ist ein Zukunftsthema und die Verhandlungen mit möglichen Anbietern wie UPC laufen", skizziert der Online-Direktor.



