Obkircher verlässt Ligatus

Schmidl tritt seine Aufgaben bei Ligatus Österreich am 1. Mai 2012 an. Obkircher verlässt das Unternehmen zum 31. Mai 2012, um sich "neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen". In bestem Einvernehmen, wie Klaus Ludemann, Sprecher der Geschäftsführung von Ligatus betont, und Obkircher für dessen Aufbauarbeit sowohl bei Ligatus als auch bei premiumnet ausdrücklich dankt.



Parallel dazu wird die Zusammenarbeit zwischen Ligatus und premiumnet vertieft. Zunächst wurden die Zahl der Vorstandsmandate dieser Performance Marketing-Plattform österreichischer Verlage von drei auf sechs erhöht.



Die Mandatare sind: Michael Berger ( Styria), George Nimeh (Telekurier), Gerold Riedmann (Vorarlberger Medienhaus), Bernhard Greil (tt.com), Alexis Johann (Wirtschaftsblatt.at), Ekkehard Veser (News).



Nimeh und Riedmann sind künftig für Produktmanagement und -entwicklung, Berger und Veser für Finanzen und Performance sowie Greil und Johann für Marketing und PR verantwortlich.



Als Ziel der intensivierten Zusammenarbeit von premiumnet und Ligatus gilt der "gezielte Auf- und Ausbau weiterer Vertriebskanäle" und die Einleitung der "zweiten Phase in der Erschließung der österreichischen Performance Marketing-Potenziale".