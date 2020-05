Obi pimpt Mailing-Response durch Gendern

Obi peilt die Erhöhung des Ausschöpfungsgrades seiner Dialog-Kommunikation mit den Obi Biber Bonus Card-Kunden an. So sollen die direkte Kommunikation mit dieser "Stammkunden"-Gruppe enger und deutlicher mit den Werbekampagnen des Do-it-yourself-Einzelhändlers verzahnt werden, um deren Nachhaltigkeit zu erhöhen. Weiters sollen die Sales- und Absatz-Potenziale von Kundenprogramm-Mitglieder, deren Produkt- und Sortiment-Affinitäten sowie rudimentäre Einkaufsverhalten in den Obi-Märkten bekannt sein dürften oder sein sollten, erschlossen werden.



Im Sinne dieser Bewirtschaftungsbestrebungen pimpte straberger conversations, die Obi-Dialogmarketing-Agentur ein Garten-Mailing auf folgende Weise:

Die Mailings wurden geschlechtsspezifisch optimiert, wodurch sich der Identifikationsgrad für die Empfängerin, die von einem weiblichen Key Visual und der Adressat von einem männlichen Pendant "angesprochen" wird, erhöht.

Die beiligenden Gutscheine werden nach Kundengruppe-Interessen spezifiziert.

Lösten die Mailing-Empfänger Gutscheine ein, bedankt sich Obi für den Kauf mittels personalisiertem Newsletter und bittet um Feedback. In diesem Newsletter wird wiederum der Download der Obi -App und deren Mehrwerte ausgelobt.