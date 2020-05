Oberösterreichischer Lückenschluß

at // Eine vage Idee, keine Entscheidung für ein Konzept, kein Büro und keine Mannschaft. Das waren die Grundsteine auf denen die Oberösterreichische Nachrichten, laut Chefredakteur Gerald Mandlbauer, innerhalb von 14 Tagen drei neue Lokal-Ausgaben für das Innviertel - "Braunauer Warte am Inn", "Rieder Volkszeitung", "Schärdinger Volkszeitung" - aufbauten. Die drei Zeitungen erscheinen ab jetzt jeden Donnerstag in Kombination mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" und schließen ein Lücke, die durch die Einstellung der "Oberösterreichischen Rundschau" mit Jahresende in der Region entstanden ist. Natürlich soll auch kein Potenzial an die Bezirksblätter verschenkt werden.