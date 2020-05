Oberösterreich bündelt Tourismus-Marketingkräfte

Diese Kampagne ist für die Märkte Österreich und Deutschland konzipiert und wird seit März und bis Mai 2013 umgesetzt.



Als Werbemittel werden vier, die genannten Regionen repräsentierende Magazine - Linz. Verändert; Sommerfrisch im Salzkammergut; Natürlich in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel und Bewegt. Berührt. Sagenhaftes Naturerlebnis entlang der Donau zwischen Passau und Grein - in einer Gesamtauflage von drei Millionen Stück eingesetzt. Gleichzeitig ist die Kommunikation der vier Destinationen in den Magazinen ineinander verschränkt. Das heißt, dass jede Region auch in den Magazinen der drei weiteren Partner-Regionen für die adressierten Zielgruppen sichtbar ist. Wodurch alle Anbieter in den Genuß der maximalen "technischen" Reichweite der Kampagne kommen.



Die vier Print-Werbeträger weisen Umfänge zwischen 24 und 32 Seiten auf und werden als Beileger zu "auflagenstarken und zielgruppen-relevanten" Print-Medien in Österreich und Deutschland beigelegt. Zusätzlich werden Image-Inserate in den transportierenden Titel eingesetzt.



"Die 500.000 Euro Budget sind für Oberösterreich eine enorme Summe, vergleicht man die Etat-Höhe mit der Sommerglücksmomente-Kampagne der Österreich Werbung, an der sich alle Bundesländer beteiligen und die ein Gesamtvolumen von einer Million Euro hat", erklärt Karl Pramendorfer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus dazu.