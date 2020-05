Obama ist ein Rockstar

at // "Unser Online-Portal my.barackobama.com, das so etwas wie der `Barack Obama Internet-Fanclub´ war, war von Anfang an in den regulären Wahlkampf eingebunden", erzählt Thomas Gensemer von Blue State Digital im Kurier-Interview. Gensemer war zu Gast bei Rudi Klausnitzers Media-Summit am Arlberg und steuerte seinen Teil bei zu Obamas Wahlerfolg. Der Digital Media-Experte dementiert, dass Wahlkampagnen ohne klassischer Werbung auskommen werden. Klassische und digitale Werbung werden sich, so Gensemer, "künftig stärker vermischen. Die Wähler erklären beispielsweise im Internet, wieso sie für ihren Kandidaten stimmen, und das Wahlkampf-Büro macht daraus eine Werbespot".