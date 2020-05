O Clio mio!

int // Die ersten Clio Award-Preisträger sind gekürt und ausgelobt. In den Kategorien Print, Direct Mails, Radio, Poster, Billboard und Strategic Communications wurden ingesamt 184 Auszeichnungen - Grand, Gold, Silber, Bronze - vergeben. Die Preisträger in diesen Kategorien sind die internationale Kreativ-Elite. Die Besten in sieben weiteren Kategorien werden demnächst veröffentlicht. Aus österreichischer Sicht ist der 50. Clio Award ein Trauerspiel. Es wird keine Preise für die heimischen Agenturen geben, da auch keine Agentur auf einer Shortlist zu finden ist. Dafür schafften es Agenturen aus Panama, Korea, Taiwan, Belgien, Kroatien oder Dänemark in die engere Wahl um einen dieser renommierten Werbepreise. atmedia.at