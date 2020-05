NZZ vor Restauration

ch // Die Neue Zürcher Zeitung, die in den vergangenen Jahren schrittweise modernisiert wurde, wird in diesem Jahr einen weiteren Erfrischungsschub bekommen. Albert Stäheli, Geschäftsführer der NZZ AG, hat in der SonntagsZeitung angekündigt, dass das NZZ-Konzept "in jeder Hinsicht überprüft wird". Um die Attraktivität zu wahren, strebt Stäheli einen "zielgerichteten Ausbau der NZZ in Qualität, Inhalt und Layout an". Bis Herbst soll der Titel erneuert werden. Unter anderem ist geplant, den Einstieg in und die Navigation durch die NZZ für jüngere Leser zu vereinfachen.