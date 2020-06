NZZ-Chefredakteur Markus Spillmann überraschend abgelöst

Knalleffekt in der Schweizer Medienbranche: Markus Spillmann, Chefredakteur der "Neuen Zürcher Zeitung" und Leiter Publizistik im NZZ-Geschäftsbereich, tritt mit Jahresende offenbar auf Druck des Verwaltungsrats des Schweizer Traditionsblatts von seinen Funktionen zurück. "Die NZZ will ihre publizistische Leitung neu organisieren", hieß es dazu am Dienstag in einer Mitteilung der NZZ-Mediengruppe.