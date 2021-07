NYTimes.com und Facebook verknüpft

Mehr Social Media in Vorbereitung

Denise Warren, Chief Advertising Officer der New York Times Media Group, nennt diese Schnittstellen-Einrichtung "den nächsten Schritt in unseren Social Media-Engagement, mit dem wir unseren Lesern eine aktivere und individuellere Erfahrung mit NYTimes.com ermöglichen". Warren kündigt an, dass das Newsportal in den kommenden Monaten weitere Social Media-Funktionalitäten einführen wird.