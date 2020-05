NYTimes.com-Traffic geht zurück

uscomScore stellte Berechnungen zur Nutzung von NYTimes.com an. Diese ergaben, dass der PageView-Anteil an der Gesamtnutzung aller Newsportale in den USA von 13 Prozent im März auf 10,6 Prozent im April zurückging. Weiters ging das PageView-Volumen des Nachrichtenportals im April um 24,4 Prozent zurück.