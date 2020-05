Nulllohnrunden gibt es nicht

at // Verständnislosigkeit signalisiert die Gewerkschaft GPA-djp für die Forderung des Fachverbands Werbung Wien nach einer Kollketivvertrag-Nulllohnrunde 2010 für die Beschäftigten in Werbung und Marktkommunikation. "Es ist für uns völlig inakzeptabel, dass die Beschäftigten nun von den Arbeitgebern eine Nulllohnrunde in Aussicht gestellt bekommen", reagiert Karl Proyer, stellvertretender GPA-djp-Bundesgeschäftsführer. Und er ergänzt: "Wir haben in anderen Branche keine Nulllohnrunden akzeptiert, wir werden hier keine Ausnahmen machen."