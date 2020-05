Nulllohnrunde zumutbares Ansinnen

at // Den "überhöhten Forderungen" der Gewerkschaft GPA-djp in den Verhandlungen zum Kollektivvertrag Werbung Wien stellte Karl Javurek, Obmann der Werbung Wien, eine Nulllohnrunde entgegen. Dies sei notwendig, argumentiert er, um in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation "möglichst viele Arbeitsplätze in der Kommunikationsbranche zu sichern".