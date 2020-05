at // Novomatic erwirbt um "rund zehn Millionen Euro" 70 Prozent an Greentube. Laut Wirtschaftsmagazin Trend steigt Global Equity Partners aus und verkauft 32 Prozent an Novomatic. 38 Prozent verkaufen die Gründer rund um Eberhard Dürrschmid. 30 Prozent behalten die Gründer. Bekanntests Produkt von Greentube ist die Ski Challenge.