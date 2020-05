Nous-Guides in Berlin

Die Besucher der Dauer-Ausstellung "In die Zukunft gedacht" navigieren sich mit den Entwicklungen aus Wien durch die deutsche Sozialgeschichte und die deutsche Geschichte der Arbeit. Die multimedialen Führungen können in vier Sprachen - Deutsch, Englisch, Französisch und Gebärdensprache - erfolgen. Menschen mit akustischen Behinderungen bekommen die Ausstellungsinhalte in deutscher Gebärdensprache vermittelt.



