Nous erklärt die EU

Das Ausstellungsbesuchssystem ermittelt den aktuellen Standort jedes Besuchers und aktiviert die dort platzierte Medien-Installation in dessen Muttersprache. Jeder Besucher wählt selbständig die individuell gewünschte Informationsbreite und -tiefe.



Der Guide steht in 23 Sprachen sowie in vier Gebärdensprachen und einer intuitiven Version für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit zur Verfügung. Die offizielle Eröffnung des parlamentariums erfolgt am 14. Oktober.



