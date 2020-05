North Face geht mit Identum raus

at, euDie seit 2012 laufende Werbezusammenarbeit zwischen der Outdoor-Marke North Face und Identum im Handelsmarketing-Bereich intensiviert sich. Die österreichische Agentur realisierte die Kampagne More Jacket. More Adventure, die sich in ihrem Kern um ein Kleidungsstück, das Exploration Triclimate Jacket und das exklusiv für den Retailer Intersport entwickelt wurde, dreht. Damit soll der Abverkauf des Kleidungsstück in 16 europäischen Märkten und 531 Intersport-Partnern beschleunigt erfolgen.