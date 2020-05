Nordsee-Fisch garniert mit SignFlipper

atAls "Die Alternative" tritt Nordsee nun in Österreich in seiner Kommunikation auf. Seit 16. April 2013 läuft die Jahreskampagne, die in zwei Wellen realisiert wird und die aus einer Image- und einer Engagement-Ebene besteht. Aus Media-Sicht werden, um die definierten Zielgruppen-Ziele zu erreichen, Promotions, das Internet und City Light-Plakate eingesetzt. "Wir haben uns für eine innovative Bewerbung als Ergänzung zu den City Lights entschieden", skizziert Nordsee Österreich-Geschäftsführer Robert Jung eine Grundintention der einsetzenden Markenkommunikation, in der der Trend-Import SignFlipping eine tragende Rolle spielt.