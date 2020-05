Noobie gegen Facebook

Bei Noobie.at geht es darum neue Freunde via Chats, Pinwand, Statusboard, etc. zu gewinnen. Die Community macht einen Schritt zurück. Ihre Mitglieder kommunizieren wieder via Nicknames miteinander, da diese einerseits Privatsphäre bieten und andererseits zu ungezwungenerem Verhalten in der Community animieren. Derzeit versammeln sich etwa 9.000 Noobies auf der Plattform. Sie können mit dem Taugt ma ned- aka Dislike-Button ihre Meinung äußern.



atmedia.at