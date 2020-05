Nominierung für adaffix

Frühphasen-Ehrung

Mit diesem Award und dem dahinter stehenden Technology Pioneers Programme identifiziert das World Economic Forum Unternehmen in der Start-up-Phase beziehungsweise in den ersten Finanzierungsrunden, die an Zukunftstechnologien arbeiten. Zu den Technologie-Pionieren 2010 gehören Twitter, Playfish, Amobee oder auch amiando. Sie erhalten Zugang zum World Economic Forum-Netzwerk, sind Gäste des Forums im Jänner und in regionale Aktivitäten eingebunden. Weiters winkt ihnen Media-Coverage im Time Magazine, in Forbes und BusinessWeek.



