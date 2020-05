Nokia vergibt Feldarbeiten

Die Arbeiten in Griechenland haben bereits begonnen. Ab 1. September nimmt CPM Austria seine Tätigkeit in den Märkten Ungarn, Slowakei und der Tschechischen Republik auf. Ziel sind Absatzsteigerungen in den CEE-Märkten. Neben der Sales-Optimierung im Zuge von Produkt-Launches wird CPM Austria Produkttrainings mit Retailern am Point-of-Sale durchführen und die Beziehungen mit den regionalen Einzelhändlern pflegen und vertiefen.