Nokia und Wieden + Kennedy trennen sich

Nokia, in einem Transformationsprozess stehend, ist mittlerweile in zwei Business-Units - Smart-Devices und Mobile Phones - gegliedert. Der globale Werbe-Etat für das Segment Mobile Phones ist mittlerweile an Fallon vergeben.



Nokia war Wieden + Kennedys größter Auftraggeber und beanspruchte zehn Prozent der Agenturbelegschaft.