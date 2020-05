Nokia laucht Navi-Blog

Zentrales Thema von Here 360 ist Location. Unternehmensentscheider können sich in dem Blog beispielsweise über Location Intelligence auf dem Laufenden halten und in weiterer Folge strategische Unternehmensentscheidungen darauf aufbauen.



Laut Nokia vereint Here Karten- und Navigationsinformationen von "über 190 Länder" und Live-Verkehrsdaten von 32 Ländern in sich. Für 95 Märkte besteht die Möglichkeit zur sprachgeführten Navigation, die in "mehr als 50 Sprachen" zu nutzen ist.