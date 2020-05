Nokia kooperiert mit Microsoft

Beschleunigter Wandel

Nokia hat sich aus diesem Grund für Windows Phone als bevorzugute Smartphone-Plattform entschieden. Damit bekommt das Betriebssystem Symbian nachrangige Bedeutung. Der Schritt war zu erwarten und hat sich mit der vorjährigen Bestellung des vormaligen Microsoft-Managers Stephen Elop zum Nokia-CEO abgezeichnet. Elop will um die Zukunft des Konzerns zu sichern ein neues Führungsteam und neue Organisationsstrukturen, die auf Geschwindigkeit, Ergebnisse und klare Verantwortlichkeiten ausgerichtet sind, installieren. Die neue Strategie, die Elop heute in London vorstellt, zielt auf die "Wiedergewinnung der Marktführung im Smartphone-Markt, die Wiederherstellung von Nokias Führungsrolle im Mobiltelefon-Markt und die Investition in Zukunftstechnologien" ab. Elop kündigte heute Früh der Konzern-Belegschaft an, dass "wir den Wandel durch Beschreiten eines neues Weges beschleunigen".



