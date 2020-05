Nokia belohnt Niederösterreicher

Als Teilnehmer des Entwickler-Wettbewerbs Calling All Innovators wurde er mit seiner Entwicklungsleistung für die Kamera des Nokia-Modells N8 mit dem zweiten Platz in der Kategorie "Photo und Video" ausgezeichnet. Meyer gestaltete eine App, die den Zugriff auf Foto- und Videofunktiones des Smartphone-Modells beschleunigt und integrierte zusätzliche Imaging-Funktionen. Meyer überzeugte in einem Wettbewerb an dem "mehr als 800 Einreichungen" aus 57 Ländern teilnahmen.



