Nokia baut 7.000 Mitarbeiter ab

Symbian-Verscheibung

Die dafür notwendigen Verhandlungen mit Arbeitgeber-Vertretern beginnen heute. 3.000 Mitarbeiter werden zu Accenture im Zuge der Auslagerung der Symbian-Software-Aktivitäten "verschoben". Diese Kooperation wurde heute früh bekanntgegeben und stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Microsoft-Windows-Phone-Kooperation.



Von weiteren Optimierungen werden die Forschungs- und Produktentwicklungsbereiche betroffen sein. Dort sollen klare Rollenverteilungen erfolgen und Missionen definiert werden. Daraus ableitbar ist, dass es im Zuge dieser Neuausrichtung zur Ausweitung wie zur Einstellung darunter subsummierter Geschäftsprozesse und operativer Einheiten kommen wird.



Steven Elop, Nokia-CEO, verspricht all jenen Mitarbeitern, die sich in den kommenden Wochen und Monaten mit einer Entlassung konfrontiert sehen, ein sozial verträgliches Ausscheiden aus dem Konzern.



