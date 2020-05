Nokia-Auftrag für CPM Austria

at, eu // Nokia Alps South East Europe beauftragt CPM Austria mit Field Marketing in den Märkten Slowenien und Kroatien. Der Auftrag ist die Erweiterung der seit 2007 bestehenden Geschäftsbeziehung. CPM Austria optimiert seit zwei Jahren die Sales-Aktivitäten von Nokia in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Das Unternehmen übernimmt Vertriebsaufgaben. CPM Austria steuert Außendienstmitarbeiter, um, wie Geschäftsführer Horst Untermoser erklärt, "beim Handel die Brand Awareness, den Share of Mind und den Share of Shelf von Nokia zu erhöhen und um dadurch eine nachhaltige Sichtbarkeit der Marke Nokia zu erlangen". atmedia.at