Noen.at neu

Blau-gelbes Begleitmedium

Neben aktuellen News aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der Wochenzeitung liefert Noen.at Hintergrundberichte und eine ausgebaute Bild-Berichterstattung. Eingeführt wurde die Rubrik NÖN dabei.



Harald Knabl, Geschäftsführer und Chefredakteur der NÖN hat Noen.at als "Begleitmedium zu den Lokalausgaben und zur Landeszeitung" definiert, mit dessen Relaunch "verstärkt auf Image und Modernität" gesetzt wird.



Der als NÖN-Gruppe in der ÖWA ausgewiesene Werbeträger erreichte im September eine technische Reichweite von 142.058 Unique Clients. In der ÖWA Plus (2. Quartal 2010) ist das Dachangebot mit einer Nettoreichweite von 119.388 Unique User pro Monat und einer Reichweite von 2,2 Prozent unter allen Internet-Nutzern österreichweit ausgewiesen. Die Reichweite und das Werbe-Inventar wird von adworx vermarktet.



