Noch mehr Medieninsider

at // Der heimische Medienberichterstattungskosmos glänzt um einen weiteren Stern: Medieninsider.at ist auf den zweiten Blick nicht ganz neu, wird aber als neu kommuniziert. Medieninsider.at ging zur Nationalratswahl im vergangen Herbst nach einjähriger Vorbereitungszeit online. Das Content-Spektrum erstreckt sich auf aktuelle News aus allen Mediengattungen ergänzt um ein "Medien-ABC". Geplant ist eine inhaltliche Erweiterung in Richtung Werbung, Kino, etc. atmedia.at