Nixe Bier für die Crowd

Simon skizziert die Dimension einer Beteiligung so: "Wir wollen jedem einzelnen Investor im Rahmen des Nixe Owner Club die Möglichkeit geben, gezielt am Wachstum der Marke und der Produkte mitzuarbeiten." Schließlich ist Gemeinschaft und Geselligkeit ein natürliches Merkmal von Bier.



Nixe Brau wurde im Rahmen der Puls 4-Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen und über ein Online-Voting als Crowd-Investing-Projekt für Conda ermittelt.



In 39 Tagen - ab 7. November 2013 - können via Paybox oder Überweisung 150.000 Euro bei Nixe Brau einglangt sein, die unter anderem in den Vertrieb und Verkauf von Nixe Bier. für den es ein Basis-Struktur gibt, fliessen werden.