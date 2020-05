Niveas Hunderter-Kampagne

de"Focus on Skin Care. Closer to Markets." So hat Beiersdorf seine Geschäftsstrategie definiert. In deren Zentrum steht Nivea und deren Markenkernwerte Vertrauen, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Familie und Qualität. Strategie, Marke und Werte bilden das Fundament einer, im kommenden Mai anlaufenden weltweiten Kampagne von Nivea.