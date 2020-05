Nivea-Milliarden-Kampagne läuft an

Die Nivea-Kampagne wird die gesamte Produktrange umfassen und Subkampagnen zu den verschiedenen Hautpflege-Linien enthalten. Der Media-Mix ist ebenfalls umfassend. TV, Print, Outdoor, Point-of-Sale-Promotions und digitale Medien sind hierin integriert. Am Point-of-Sale sind 13 Millionen Konsumenten-Kontakte und 1,7 Millionen Beratungsgespräche geplant.



Der digitale Flight dreht sich um Facebook, YouTube, Blogs und Owned-Media also alle Nivea-Plattformen. Die Investitionen hier werden mit zehn Prozent des gesamten Kampagnen-Budgets also 70 bis 100 Millionen Euro beziffert. Als Ziel sind 120 Millionen Dialogkontakte auf Social Media-Plattformen definiert.



Im Mittelpunkt der Kampagne steht Rihanna. Sie ist die "heimliche" Markenbotschafterin. Beiersdorf spricht von Kooperation. Während der gesamten Kampagne wird ihr Song California King Bed zu hören sein: