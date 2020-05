Dieser Nissan-Out-of-Home-Flight im Gewista-Netz läuft seit 10. und endet am 23. Februar 2014. Die Kreativarbeit dazu kam von TBWA\ Deutschland und die Mediaplanung von OMD.



Die Gewista setzte diese Folierung in der zu Jahresbeginn gelaufenen All U need is Milk von Nespresso ein.