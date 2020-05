Nimm Figo und ein Champions League-Ticket

Während der Spielsaison wird wiederum in zwei Game-Modi gehandelt. Im Trainingsmodus sollten sich alle Teilnehmer so viele Bälle als möglich sichern. Im Match-Modus an den Champions League-Spieltagen stehen diese Bälle dann nur für einmalige Versuche zur Verfügung. Unter den besten Gamern eines Spieltages werden wiederum Vorrunden-Tickets verlost. Es finden also ab kommender Woche 15 Verlosungsrunden also auch Take-a-Ticket-Spieltage statt.



Jene, die vom Champions League-Finale am 19. Mai 2012 in München träumen und sich diesen Traum via Take a Ticket erfüllen wollen, müssen sich im Lauf des Gesamtspiels auch vier Badges - den Highscore-Badge, den High Usage Badge, den Best Friend Badge und den UniCredit Badge - sichern.



Spielbar ist Take a Ticket via Take-a-Ticket.eu, Facebook und via Handy-App. Dafür und für die soeben releaste neue Version ist Laola1 Multimedia verantwortlich.



In den beiden vergangenen Champions League-Saisonen wurden jeweils rund 500 Tickets an "Tischfussballer" ausgespielt.



atmedia.at