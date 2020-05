Nikes Fussball-Aufgebot

Ronaldo und Ribéry spielen jedoch für Portugal und Frankreich in Nike-Ausrüstung. Oder die beiden deutschen Spieler Mesut Özil und Mario Götze. Im deutschen Nationalteam spielen beide in Adidas. Özil bei Real Madrid ebenfalls. Und Götze ist bei Borussia Dortmund nach Kappa künftig mit Puma im Einsatz.



Bemerkenswert ist, dass die beiden FC Barcelona-Spieler Andres Iniesta und Gerard Pique ebenso wie ihr mittlerweile Ex-Coach Pep Guardiola in Anzügen auftreten. Nike ist Ausrüster des Clubs. Der hat Guardiola im Spot bereits auf die Tribüne gebannt.



Der Spot gibt einige Rätsel auf. Die stehen offenkundig in Zusammenhang mit eingebauten "Hidden Tunnels", die Nike seinen Fans zu suchen, aufgetragen hat.



Auf YouTube macht My Time Is Now genau das, was schon die Vorgänger-Spots der Nike Football-Kampagne machen: Views. Seit zwei Tagen online generierte der Long-Spot bereits über 9,1 Millionen Views.



