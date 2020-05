Nike's Partners in Crime

Die in Fuschl in Salzburg anässige Agentur zeigt in diesen Videos zehn, in fünf Teams fahrende Nike 6.0-Rider wie Alex Kennedy, Maxime Charveron, Jason Phelan oder Stefan Lantschner. Sie fahren Spots in Paris, London, Prag und Rom ab. Die Filme werden sukzessive Woche für Woche auf Partners in crime als Teaser, Trailer und Vollversion veröffentlicht und zum Download zur Verfügung gestellt. zooom arbeitet seit geraumer Zeit für Nike 6.0.