Nike, Fans und ein paar Helden

intIn Nike-Kampagnen und -Spots geht es eigentlich immer um Helden. Allerdings wirkt die Social Media-Ära auch dahingehend, dass die Sport-Helden, die in früheren Nike-Kampagnen omnipräsent waren und auch abseits von Werbung Präsenz, die an die Grenzen des Überdrusses gehen, hatten, jetzt in die zweite Reihe treten. Zumindest vermittelt dieses Bild die gerade startende Kampagne Just do it - Possibilities. Mehr Fans und deren Sportleidenschaft garniert mit Nike-Helden. Das kommt gut an und sieht gut aus: