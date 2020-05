Nienhaus verlässt Funke Mediengruppe

Nienhaus beendet, heißt es in einer Erklärung der Funke-Gesellschafter, seine Tätigkeit für das Medien-Unternehmen, da er mit den absehbaren Vertragsunterzeichnungen des Deals zwischen Funke und Axel Springer ein zentraler Teil seiner Aufgaben erfüllt sei. Und er sich daher in weiterer Folge neuen beruflichen Herausforderungen stellen will.



Die Integration der Springer-Titel in das Funke-Medienportfolio wird durch Braun und Ziegler, unterstützt durch das Zeitungsboard der Funke-Gruppe, erfolgen.



Die Funke Mediengruppe ist in Österreich an den Tageszeitungen Kronen Zeitung und Kurier und unter anderem an der Verlagsgruppe News beteiligt.