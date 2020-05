Nielsen streicht 1.600 Jobs

int // The Nielsen Company präsentierte am 27. März das Betriebsergebnis 2008. Der währungsbereinigte Umsatz stieg im Jahresvergleich um 4,5 Prozent auf 5 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn ging aufgrund hoher Abschreibungen und Restruktrierungsaufwendungen von 416 auf 118 Millionen US-Dollar zurück. Aus diesem Grund wird ein Restrukturierungsplan umgesetzt, in dem die Streichung von 1.600 Jobs vorgesehen ist. Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass die zu Nielsen Business Media gehörenden Medien Brandweek und Mediaweek eingestellt werden und in Adweek aufgehen könnten.