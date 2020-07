Niederösterreich-Nachrichten-Portal erhält mehr Niederösterreich

Rund um diese Expansion auf lokaler Ebene siedelt das Medien-Unternehmen die klassischen Service-Feature wie Veranstaltungstipps, Wetter, Event-Berichterstattung mit Bildstrecken, die beispielsweise opulenter umgesetzt werden können als es in der Print-Berichterstattung möglich ist, TV-Programm, Gewinnspiele, Aktionen, etc. an.



NÖN.at ist nun technisch so entwickelt, dass auch die Potenziale einer technischen Reichweite aufgrund mobiler Nutzung erschlossen werden können. Das Portal ist für die Zugriffe durch mobile Endgeräte verfügbar. Die Zeitung ist sowohl mobil als auch als E-Paper zu nutzen.



Um die Gesamtnutzung des Portals zu erhöhen und die Leser-Bindung zu erhöhen, wurde abgesehen von den Inhalten auch die Interaktion-Feature ausgebaut. Dies erfolgt einerseits durch einen direkteren Draht der Nutzer in die Redaktion hinein und andererseits durch die Möglichkeit für Vereine, Inhalte und Bilder selbständig im Portal zu veröffentlichen.