"Ein ganzes Land soll die Beine in die Hand nehmen, denn Laufen zahlt sich aus, macht fit und glücklich, und das wollen die Bezirksblätter Niederösterreich voll unterstützen", erklären deren Geschäftsführer, Armin Kogler und Oswald Hicker, zur Motivationsebene in der in der Einführungsphase stehenden Dachmarke.



Niederösterreich läuft wird in der Zeitung und auf Noelaeuft.at abgebildet. Laufende Leser finden alle Rennen zu denen sich online auch anmelden können. In absehbarer Zeit realisiert runtastic für die Bezirksblätter Niederösterreich virtuelle Wettbewerbe. Deren Nutzer können ihre Läufe auf welchen Strecken auch immer in den Vergleich mit den Leistungen anderer Läufer auf den selben Kursen stellen. Ziel all dieser Anstrengungen ist die Vernetzung blau-gelber Hobby- und Profiläufer zu einer bewegten und bewegenden Community. Ein Grundstein dazu ist die Facebook-NÖläuft-Fanpage.



atmedia.at