at // Alfred Gusenbauer, Berater der WAZ Ost-Holding, in Wien, will nie mit "österreichischen Beteiligungen der WAZ in Berührung kommen". Dem Magazin News gegenüber erklärt er, dass etwaige Kontakte "unvorteilhaft für beide Seiten" wären. Der frühere österreichische Bundeskanzler berät die WAZ in Fragen zur politischen Entwicklung in Südosteuropa. News, Nr. 29, Seite 11