Nicht Werbung sondern Wunder wirken

deJames Hilton, Mitbegründer und erster Kreativer von Akqa, macht Einfachheit zum Postulat moderner Kreativkommunikation. Seine dmexco-Präsentation ist ein Zeugnis dieser Reduktion. Hilton bündelt die Motivation konsumierender Menschen in drei Prinzipien: "Inspire me! Enable me! Make me better!" Umgelegt auf Produkte und Marken heißt das, dass sie "sinnvoll, verwendbar und reizvoll" oder in Hiltons Diktion "useful, useable and delightful" zu sein haben und deshalb Inspiration alles ist.