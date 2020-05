Nicht ohne mein Handy

Gregor Simsa

Dafür fallen im Schnitt Kosten von 25 Euro pro Monat an, die sie selbst von ihrem Taschengeld begleichen. Das zeigt eine, von tele.ring veröffentlichte und von marketagent.com gemachte Nutzungsstudie.



Die Social Network-Nutzung ist, wie sich zeigt, auf dem Vormarsch. Und derzeit entern die Jungs die Gemeinschaften. Wahrscheinlich weil die meisten Mädels bereits networken. Es wird geflirtet und gestritten via Handy. Eine Beziehung via SMS zu beenden, lehnen 70 Prozent der jungen Österreicher ab. 87 Prozent der Zielgruppe hatte ihr erstes - ein jeweils aktuelles Modell - Mobiltelefon vor dem 19. Geburtstag.