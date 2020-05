Nicht nur junge Eltern

at // Tamariki.at, eine Community für junge Eltern, geht online. Das Leben mit Kindern ist nicht immer leicht aber dafür umso abwechslungsreicher. Tamariki.at soll das Familienleben erleichtern und das soziale Umfeld erweitern. Konzipiert und entwickelt wurde das Portal von strg.at. Rollout-Partner des Unternehmens ist medienhaus.com. Profile anlegen, Fotos und Videos hochladen, frienden, Locations finden, Tipps, Tricks, etc. ermöglicht Tamariki.at. Der Name ist übrigens der Sprache von Ureinwohnern Neuseelands entlehnt und bedeutet, erraten, Kinder. atmedia.at