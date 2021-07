Nicht nur Josef kämpft

de // Während Josef Depenbrock in Berlin kämpft, ringt Mario Frank in Hamburg an der Brandstwiete um seine Geschäftsführer-Posten beim Spiegel. Im Rahmen der gestrigen Jahresbetriebsversammlung der Spiegel-Belegschaft musste er berichten, dass "es noch keine Beschluss der Gesellschafter gibt, eine neuen Geschäftsführer einzusetzen". Es gibt Spekulationen, dass Ove Saffe, Verlagsgeschäftsführer des Stern Franks Nachfolger würde.